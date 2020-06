Nuovo Stadio, Maran: “Positivo che Milan e Inter vogliano investire”

MILAN NEWS – Pierfrancesco Maran, Assessore all’Urbanistica, Verde ed Agricoltura del Comune di Milano, ha commentato, ai microfoni del ‘Corriere della Sera – Edizione Milano‘ oggi in edicola l’accordo tra Milan, Inter ed Amministrazione Comunale meneghina sulle volumetrie per la realizzazione del nuovo stadio cittadino.

“Siamo convinti che sia molto positivo che Milan e Inter vogliano investire nella nostra città e nello sport anche in questa fase. Non si tratta solo di costruire un nuovo stadio, ma di realizzare una parte di quartiere attrattivo e vivo al di là del calcio. Il progetto va in questo senso. Ora aspettiamo una proposta formale”, ha detto Maran. LEGGI QUI LE DICHIARAZIONI SULLO STADIO DEL PRESIDENTE DEL MILAN, PAOLO SCARONI >>>