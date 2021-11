Nuovo Stadio, Gazidis: “Scoglio principale superato. Ora il via ai dettagli”

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha espresso la sua soddisfazione sul Nuovo Stadio. Ora c'è unità d'intenti con il sindaco di Milano

"È un progresso formidabile. Sono molto felice di questo. Abbiamo avuto le elezioni qui a Milano e il sindaco è stato rieletto. Uscendo da questo ciclo elettorale, che aveva sospeso tutto per qualche mese, ora abbiamo una direzione molto chiara sul nuovo stadio, che è un progetto essenziale, non solo per il calcio ma per la città di Milano, ed il sindaco è pienamente a favore, insieme alla Giunta. Ci sono sempre opinioni individuali, ma direi che lo scoglio principale è stato superato. Ora passiamo a una nuova fase del progetto stadio che è quella dei disegni e dei piani di costruzione dettagliati. Questo richiede tempo con gli architetti per preparare la costruzione stessa, e ora ci siamo. È un passo avanti molto emozionante e significativo". Stefano Pioli ha parlato alla vigilia di Milan-Sassuolo: queste le dichiarazioni