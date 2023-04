Nuovo Stadio, Fontana: “Il Milan ha bisogno di un impianto moderno”

Attilio Fontana ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla necessità per il Milan di costruire il Nuovo Stadio

Le parole di Attilio Fontana sul Nuovo Stadio del Milan

"Cardinale? Mi levo il cappello davanti a Gerry, persona serissima che vuole investire tanto nel Milan e su Milano. Lui vuole occupare solo una piccola parte del parco, poi ovviamente va visto il progetto nel dettaglio. La città avrà a disposizione gran parte del Parco. Non è speculazione. La Regione assiste, non dipende da noi, io credo che chi è pregiudiziale sbaglia sempre. Sono disponibile sempre ad ascoltare, poi se dovremo dare opinione la daremo. Non condivido atteggiamento del Comune. Parco e Governance? Ora verrà nominato un Commissario e poi vedremo. Una squadra come il Milan ha la necessità di avere uno stadio moderno. Ma va data una risposta al Milan, il club deve progettare il futuro altrimenti è difficile".