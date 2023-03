Nuovo Stadio, Fedrighini: “Nessun progetto presentato per La Maura”

Enrico Federighini, consigliere comunale di Milano della Lista Sala, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al Nuovo Stadio a La Maura

Le parole di Enrico Fedrighini sul Nuovo Stadio a La Maura

"I rappresentanti del Parco hanno confermato due cose importanti e in modo chiaro. A oggi non è stato presentato alcun progetto relativo a uno stadio da realizzare nella pista La Maura e qualora tale proposta venisse presentata, verrebbe immediatamente respinta in quanto incompatibile con le norme del piano territoriale di coordinamento del Parco di Cintura Metropolitana".