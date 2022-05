Nuno Gomes: “Leao? Ricorda un po’ Henry e un po’ Ronaldo il Fenomeno”

Nuno Gomes, ex attaccante di Benfica e Fiorentina, ha parlato di Rafael Leao, suo connazionale che si è imposto nel Milan di Stefano Pioli

Daniele Triolo

Nuno Gomes, ex attaccante di Benfica e Fiorentina, ha parlato di Rafael Leao, suo connazionale che si è imposto nel Milan di Stefano Pioli, in esclusiva per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco le dichiarazioni di Nuno Gomes sul numero 17 rossonero.

Sull'exploit di Leao in questa stagione: "Sorpreso? In verità no. Lo conosco bene da quando aveva 15 anni, l'ho sempre seguito nelle nazionali giovanili portoghesi. E faceva la differenza già allora: mi colpì subito. So perfettamente di cosa è capace. Questa, semmai, è stata la stagione della sua consacrazione internazionale, è stato l'uomo che ha deciso molte sfide chiave. Perché lui è davvero così: può vincere le partite da solo con un colpo, un'accelerata, con un guizzo da fenomeno".

Sui paragoni tra Leao e qualche attaccante del passato: "Ha le caratteristiche del velocista, in più è potente, ha un grande controllo della palla in corsa, ed è tecnicamente fortissimo. Oggi è tra i migliori al mondo nel suo ruolo. Mi ricorda Thierry Henry, come ha già detto Stefano Pioli. Ma io aggiungerei anche l'imperatore Adriano per la forza e, in certi momenti, anche Ronaldo il Fenomeno per l'esplosività".

Sul valore di Leao, oggi di 100 milioni di euro e che può aumentare ancora: "Già dall'anno scorso ad oggi è migliorato tanto e potrà farlo ancora in futuro. Per esempio può aggiungere al suo gioco più occasioni e più gol. Può diventare uno dei migliori anche in questo. Se si mette in testa di stare più vicino alla porta e se avrà queste consegne dall'allenatore lo farà. Oggi, a volte, va a sistemarsi in zone più distanti dall'area. Per un attaccante straniero farsi largo in Serie A è più difficile per la preparazione difensiva di tutte le squadre. Se superi l'esame italiano, sei davvero pronto. Lui si è imposto già quest'anno, ma l'anno prossimo potrà essere ancora più determinante". Attacco, pazza idea della dirigenza del Milan! Le ultime news di mercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI