Novellino: “Il Milan ha un problema. Fa fatica quando…” | News

Il tecnico Walter Novellino, ha parlato ai microfoni di Radio CRC. Novellino ha parlato del momento che sta attraversando il Milan di Stefano Pioli. Ecco cosa ha detto: "Ho giocato nel Milan, ma tifo Napoli, la squadra che secondo me gioca il miglior calcio d'Italia insieme all'Atalanta. Il Milan, invece, ha poca qualità e fa fatica quando al Meazza deve battere le squadre che prediligono la fase difensiva. Per me il Napoli ha tutte le carte in regola per centrare la Champions".