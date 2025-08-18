Nocerino su Loftus-Cheek: “È un giocatore da Premier, quando parte…”

In tanti pensano che questa possa essere la stagione della rinascita per Ruben Loftus-Cheek. Il numero 8 veste la maglia del Milan da due anni. La prima annata, sotto la guida di Pioli, è stata estremamente positiva. In una posizione ibrida tra la mezzala e il trequartista il centrocampista inglese ha dimostrato di valere molto, soprattutto in proiezione offensiva. Nella scorsa stagione la musica è stata diversa: tanti infortuni, poca continuità e nessuna traccia lasciata in campo.