Nocerino su Loftus-Cheek: “È un giocatore da Premier, quando parte…”

Ruben Loftus-Cheek AC Milan Milan-Sassuolo 6-1 Coppa Italia 2024-2025
Antonio Nocerino ha esaltato le qualità di Ruben Loftus-Cheek durante un'intervista per Gazzetta.it. Secondo lui piò essere la sua stagione
Redazione PM

In tanti pensano che questa possa essere la stagione della rinascita per Ruben Loftus-Cheek. Il numero 8 veste la maglia del Milan da due anni. La prima annata, sotto la guida di Pioli, è stata estremamente positiva. In una posizione ibrida tra la mezzala e il trequartista il centrocampista inglese ha dimostrato di valere molto, soprattutto in proiezione offensiva. Nella scorsa stagione la musica è stata diversa: tanti infortuni, poca continuità e nessuna traccia lasciata in campo.

Allegri ama i centrocampisti fisici e abili nell'inserimento. L'ultimo suo pupillo - in ordine cronologico - è stato Adrien Rabiot, dotato di caratteristiche accomunabili a quelle di Loftus-Cheek. Se dovesse trovare continuità di rendimento, potrebbe diventare un pilastro del Milan di Max. La pensa così anche Antonio Nocerino, che si è espresso in merito all'interno di un'intervista per Gazzetta.it.

Nocerino esalta Loftus-Cheek

Le sue parole: “Loftus può e deve fare più gol. Ha un cambio di passo incredibile, è un giocatore da Premier, quando parte ti sovrasta. Spero possa fare una grande annata. Anche Fofana è di grande livello. Mio centrocampo titolare? Da destra: Loftus-Cheek, Ricci e Modric”.

Antonio Nocerino ha vissuto la sua miglior stagione della carriera proprio a Milano con Allegri. Era il 2011/12. Una grande annata a livello realizzativo, grazie alla sua abilità nell'inserimento esaltata dal gioco del tecnico e dalla classe dei compagni di squadra (Ibrahimovic su tutti). Dunque, chi meglio di lui sa quanto Loftus-Cheek potrà incidere quest'anno? Probabilmente solo lo stesso Allegri.

