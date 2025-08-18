Nocerino su Loftus-Cheek: “È un giocatore da Premier, quando parte…”

Nocerino esalta Loftus-Cheek—
Le sue parole: “Loftus può e deve fare più gol. Ha un cambio di passo incredibile, è un giocatore da Premier, quando parte ti sovrasta. Spero possa fare una grande annata. Anche Fofana è di grande livello. Mio centrocampo titolare? Da destra: Loftus-Cheek, Ricci e Modric”.
Antonio Nocerino ha vissuto la sua miglior stagione della carriera proprio a Milano con Allegri. Era il 2011/12. Una grande annata a livello realizzativo, grazie alla sua abilità nell'inserimento esaltata dal gioco del tecnico e dalla classe dei compagni di squadra (Ibrahimovic su tutti). Dunque, chi meglio di lui sa quanto Loftus-Cheek potrà incidere quest'anno? Probabilmente solo lo stesso Allegri.
