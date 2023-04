Nocerino: “Senza il Milan nessuno ora conoscerebbe Leao”

Le parole di Antonio Nocerino su Rafael Leao

"Sono d’accordo con Maldini e Pioli quando gli dicono che il Milan ora come ora è la situazione migliore per la sua crescita. E vorrei sottolineare che senza il Milan Leao non lo conoscerebbe nessuno. Voglio dire che il Milan gli ha dato una grande mano e opportunità. Ci vorrebbe un po’ più di riconoscenza, che purtroppo nel calcio non esiste. Il Milan è il Milan, non è una squadra normale, gli devi dire sì a occhi chiusi. E poi è un club il cui livello è destinato ad alzarsi ulteriormente. Al di sopra delle squadre non c’è nessun giocatore: uno deve giocare per il nome che ha davanti, non per quello che ha dietro”. Milan, occhi su un attaccante in uscita dal PSG >>>