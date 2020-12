Nocerino: “Milan, Ibrahimovic è più completo di prima. Sul gol di Muntari …”

Milan, le parole di Nocerino su Ibrahimovic, sui rossoneri e sulla Serie A

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Antonio Nocerino, classe 1985, ex centrocampista del Milan, ha rilasciato qualche giorno fa un’intervista esclusiva ai microfoni di ‘FanPage.it‘. Queste le dichiarazioni più interessanti in chiave rossonera.

Nocerino su cos’ha Zlatan Ibrahimovic che gli altri non hanno: “Cos’è che hanno i grandi calciatori che altri non hanno: mi soffermerei soprattutto su questo. Non si accontentano mai, si allenano e giocano alla stessa maniera. Vogliono sempre di più. La fame che questi calciatori hanno è la base della differenza tra i giocatori normali e i fuoriclasse”

Nocerino su Ibrahimovic più forte di dieci anni fa: “Non lo so. La differenza maggiore credibilità sia a livello fisico: prima era un mostro anche nella corsa e compensava magari qualche errore così mentre ora legge più la giocata, appare più completo anche tatticamente. Compensa qualche mancanza dovuto all’età con l’intelligenza e la qualità, che però non gli è mai mancata. Mi sembra un vero e proprio riferimento, è diventato ancora più uomo squadra di quanto non lo fosse già prima”.

Nocerino sul gol annullato a Sulley Muntari il 25 febbraio 2012: “Ci fu tanta rabbia, perché con una vittoria quel giorno mettevamo un bel mattone per la vittoria dello scudetto. Fu più una reazione di nervosismo, di inca**atura; ma l’abbiamo perso per colpa nostra. L’errore è stato evidente e clamoroso ma noi non siamo stati bravi a continuare a crederci come prima. Credo che potevamo fare molto di più nella gestione del vantaggio di punti e abbiamo meritato di perdere”.

Nocerino sul bel campionato del Milan, primo in classifica in Serie A: “L’arrivo di Ibrahimovic a gennaio ha alleggerito a livello mentale buona parte della squadra e soprattutto i giovani, perché prima si prendevano tutta la pressione che poi è ricaduta su Zlatan. A prescindere da Ibra, la cosa più importante è stata dare continuità alla struttura tecnica, rispetto agli anni prima che era stato un via vai di allenatori e dirigenti; e questa nuovo approccio ha tolto anche qualche alibi ai calciatori. La stabilità li ha responsabilizzati tutti e ora il Milan non è più una squadra di passaggio ma un punto di approdo importante. Soprattuto adesso molti hanno capito cosa vuol dire giocare con giocatori importanti e dover essere sempre al 100%”.

Nocerino sul lavoro di Gennaro Gattuso, Filippo Inzaghi ed Alessandro Nesta, suoi ex compagni nel Milan: “Mi piacciono molto tutti e tre perché conosco e riconosco la loro competenza. Sono stati grandissimi calciatori e stanno facendo cose importanti in panchina ma, permettimi, sono tre grandi uomini. Spero che Sandro Nesta possa arrivare presto in Serie A. C’è bisogno di persone come loro nel calcio: vedo Rino, Pippo, Andrea Pirlo e penso che il nostro movimento ha bisogno di queste persone perché hanno competenza, sanno come ragionano i giocatori e possono dare una mano importante ai giovani. La loro mentalità può essere davvero importante per le nuove leve che spesso arrivano in Serie A troppo presto”.

Nocerino sulla Serie A 2020-2021: “Ci sono due squadre al di sopra di tutte, che sono Juventus e Inter, ma il campionato è più aperto anche a causa del periodo che stiamo vivendo. Non sembra esserci la squadra che ammazza il torneo. È un anno un po’ particolare e i pronostici lasciano il tempo che trovano”. Calciomercato Milan: via Hakan Çalhanoğlu? Ecco il suo possibile sostituto >>>