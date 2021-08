Nizza-Milan, Gabbia: “Giroud, Maignan e Ballo-Touré, ragazzi speciali”

Matteo Gabbia, difensore rossonero, ha parlato al termine di Nizza-Milan ai microfoni di 'Milan TV': le sue dichiarazioni

Infine, le parole di Gabbia sui nuovi acquisti Olivier Giroud, Mike Maignan e Fodé Ballo-Touré: "Sono tre ragazzi fantastici, sono speciali. Non mi aspettavo questa voglia di unirsi a noi. Sanno già parecchie parole in italiano e questo fa capire quanto ci tenessero a integrarsi con noi e di come vogliano esser partecipi in questa stagione".