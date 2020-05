Niang: “Rinascita al Rennes merito di una persona, vi racconto”

NEWS MILAN – M’Baye Niang dalla scorsa estate è tornato al Rennes, dopo l’esperienza negativa al Torino. L’ex esterno del Milan ha ritrovato la gioia in Francia. Ecco le dichiarazioni rilasciate a ‘Canal Football Club’.

“Ringrazio il Presidente del Rennes che mi ha dato fiducia. È severo ma sa essere come un papà, ti fa capire le cose. Così è più facile dare il meglio e io ho cercato di dare il massimo affinché lui fosse felice. Vorrei restare, ma tutti conoscono le mie intenzioni e se arrivasse un grande club non potrei rifiutare”.

Però Niang precisa: “Ma non denigro il Rennes, qui sono tornato a essere felice e ho riscoperto la gioia di giocare a calcio. Offerta del Marsiglia? Ci sono stati contatti ma nulla di concreto. Non mento, loro hanno problemi da risolvere. Con un bel progetto sportivo potrei anche abbassarmi lo stipendio. Il Marsiglia è un club che ha storia, una tifoseria calda. Qualunque cosa succeda, il Rennes rimarrà sempre nel mio cuore”.

Sempre sul suo futuro, Niang ha numerose offerte: “Altri club in Francia mi hanno cercato, così come in Inghilterra. A me piace Marsiglia, ci vado spesso, mi piacciono il club e l’ambiente. Ma mi potrebbero piacere anche altre squadre”.