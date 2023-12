Siparietto tra Seedorf, Leao, Zola e Giroud: cosa si sono detti?

Poi appunta il siparietto con Leao. I due si sono abbracciati, ma cosa si sono detti. Ecco la risposta di Seedorf.

Milan, Seedorf su Leao — "In questo talento che è Leao, come sapete, credo tantissimo. Ha detto che hanno chiaramente lasciato delle opportunità nelle altre partite. Però non stava completamente bene, ma nonostante questo non ha fatto una brutta gara".

Gianfranco Zola, invece, ha parlato con Olivier Giroud. Ecco cosa si sono detti.

Milan, Zola su Giroud — "Abbiamo parlato in generale. Esprimeva tutta la sua contentezza per il risultato, perché comunque non è facile venire a vincere qui in Inghilterra".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.