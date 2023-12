Sacchi: “Milan? Non mi illudo. Pioli? Quando compri solo stranieri …”

"La fiducia ce l’ho, ma non vorrei illudermi - ha proseguito il 'Profeta di Fusignano' -. Troppe volte, in questa stagione, i rossoneri non sono stati all’altezza. Non so di chi sia la colpa per un rendimento tanto discontinuo, di sicuro non si possono addossare tutte le responsabilità a Pioli. So, però, che quando si comprano soltanto stranieri il processo di ambientamento sarà lungo e faticoso".