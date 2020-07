Nesti: “Ibrahimovic, Rebic e Calhanoglu hanno rivitalizzato il Milan”

ULTIME NEWS – Intervenuto ai microfoni di TMW, il giornalista Carlo Nesti ha parlato della ripartenza del calcio italiano e del rendimento del Milan.

Queste le parole pronunciate da Nesti: “Juventus, Atalanta, Milan e Napoli sono le squadre più in vista di queste prime giornate di campionato post-Covid. Hanno viaggiato tutte bene seppur con rendimenti diversi. In particolare i rossoneri hanno confermato la rivitalizzazione offensiva grazie ad Hakan Calhanoglu ed Ante Rebic. Ma il primo terapeuta è stato Zlatan Ibrahimovic non appena è arrivato”.

Nel frattempo, sul fronte cessione societaria, si parla di un incontro fra Elliott ed Arnault. Per saperne di più al riguardo, continua a leggere >>

