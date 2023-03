Nesta: “Pioli ha ridato al Milan compattezza: si è dimostrato umile”

Alessandro Nesta, ex difensore del Milan, ha parlato del lavoro svolto dal tecnico Stefano Pioli in quest'ultimo mese di febbraio

Alessandro Nesta, ex difensore rossonero, ha parlato di Tottenham-Milan, partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, in esclusiva per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Sul Milan che, con la difesa a tre ha ritrovato solidità ma perso un po' di qualità nel gioco, Nesta ha risposto quanto segue.