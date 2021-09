Nesta: “Ci vuole intelligenza, buonsenso e prospettiva: bravo Maldini”

Alessandro Nesta, ex difensore del Milan, plaude il lavoro di Paolo Maldini sul mercato estivo pur avendo perso giocatori importanti a zero

Alessandro Nesta, ex difensore del Milan ed oggi allenatore, ha parlato in esclusiva ai microfoni del 'Corriere della Sera' in edicola questa mattina. Parlando dei rossoneri di Stefano Pioli, competitivi secondo lui per lo Scudetto anche senza Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu, Nesta ha dichiarato quanto segue.