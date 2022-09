Napoli, Raspadori: “Con il Milan sarà una gara dura, serve coraggio”

"Più importante il gol contro i Rangers o quello al 'Maradona'? Sono stati due gol importanti. È stata una gara difficile dopo qualche episodio siamo riusciti a riprendere in mano la partita. Cerco di mettere le mie qualità al servizio della squadra: sono altruista e generoso, cerco sempre di giocare in funzione della squadra. Il ballottaggio con Simeone in vista del Milan? Il mister farà le sue scelte e com'è giusto che sia. Sarà una gara dura, servirà lo stesso coraggio di oggi (ieri ndr). Dobbiamo continuare a lavorare con entusiasmo per cercare di raggiungere sempre grandi risultati". Maldini: "Leao? Nessuno è incedibile a certe cifre". Il punto sul futuro del portoghese