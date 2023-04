Napoli, Osimhen: “Spalletti è un genio, ma diventa matto se non difendo”

Napoli, le parole di Victor Osimhen

"Il Napoli mi ha cambiato la vita, non avevo mai visto una cosa simile. La città vive per la squadra. Tifosi? Non mi preoccupano mai quando mi fermano per strada, vogliono solo darti affetto. E allo stadio sono incredibili. Per esplodere avevo bisogno del posto giusto. Qualcuno non credeva in me al mio arrivo, ma il club ed i compagni sì. Non potrei essere più felice. Faccio gol, ma sono anche il primo difensore altrimenti Spalletti diventa matto. È un genio, se facciamo ciò che dice possiamo battere chiunque".