Milan, Vieri: “Primo tempo col Napoli da 10. Leao sta deludendo”

Su Leao: "Troppo poco ieri, contro il PSG e in generale. Con le qualità che ha dovrebbe fare la differenza. Sta deludendo. Ad oggi non sta producendo per quanto vale. Dovrebbe avere 7-8 gol non tre. Ha delle qualità, ma il campo non mente. Non sta rendendo. Deve fare molto di più. Bisogna essere più critici. Le pause le può prendere Giroud, non lui".