Napoli-Milan, Pioli: “Leao è Leao e ce lo godiamo tutto”

Intervenuto in mixed zone, Stefano Pioli commenta la qualificazione in semifinale di Champions League del Milan: ecco le sue parole

Cosa prova dopo la qualificazione : "Grande felicità perché sto insieme a questi i ragazzi tutti i giorni da tre anni, abbiamo fatto tante cose insieme e continuiamo a superare step difficili, importanti. Sicuramente è una gratificazione, dobbiamo essere contenti soprattutto per la qualità del Napoli perché è una squadra fortissima, vincerà lo scudetto molto meritatamente e se siamo riusciti a eliminare una squadra così forte vuole dire che anche noi abbiamo messo in campo delle qualità elevate".

Su Leao : "Leao è Leao e ce lo godiamo tutto perché è quel tipo di giocatore lì. Gli avevo chiesto un lavoro in più in fase difensiva e l'ha fatto e può farlo di più. Rafa sta diventando un campione e lo diventerà. Dipende da lui: quando uno è dotato di così tanto talento, di così tanta qualità tecnica e fisica... da solo il talento non basta ma sta lavorando tanto e lo diventerà".

Sulla settimana passata : "Credo che fosse abbastanza normale che qualcuno avesse indicato il Napoli come il favorito nel passaggio del turno perché nel campionato tra di noi c'è troppa differenza. Però noi siamo sempre stati molto fiduciosi e festeggiare prima non credo sia una cosa che può portare fortuna".

Su quale aspetti il Milan è stato superiore al Napoli: "Credo che siamo riusciti a sfruttare le occasioni che abbiamo creato e questo cambia le partite, l'inerzia, l'atteggiamento mentale. Il Napoli ha fatto un partitone, come all'andata ma noi ci abbiamo messo quel sacrificio, quella volontà di raggiungere un traguardo che sognavamo a inizio stagione. E questo ci ha permesso di mettere in campo tutto e di più per superare un avversario molto forte".