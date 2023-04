Milan-Napoli, Pioli: “Affrontiamo una squadra di qualità”

Sul Napoli: "Le partite non si possono ripetere, non si può fare una fotocopia alla sfida di campionato. La Champions è un'altra storia. Non sappiamo cosa faranno i nostri avversari, magari saranno più aggressivi o lo saranno meno, se ci aspetteranno o ci verranno a prendere, quindi noi dobbiamo essere bravi a leggere le situazioni e a capire gli spazi liberi da poter occupare sia in fase di possesso e non possesso. Quello che è chiaro è che affrontiamo una squadra di grandissima qualità, che è la squadra che ha segnato più gol in questa Champions League. Dovremo giocare bene per portare a casa un risultato positivo".