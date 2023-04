Napoli-Milan, Mancini: “La Champions è un’altra cosa”

Il Milan vince contro il Napoli e lancia segnali in vista dei quarti di finale di Champions League . I rossoneri e i partenopei si riaffronteranno altre due volte ad aprile. Roberto Mancini , ct dell'Italia, ha parlato a margine del rinnovo della sponsorizzazione della TIM alla FIGC. Ecco le sue parole in merito alla vittoria del Milan contro il Napoli riportate da Tuttomercatoweb.

"Se la vittoria del Milan può scompaginare la situazione della Champions? Non lo so, credo che la Champions sia un'altra cosa: il Milan ha meritato la vittoria, poi è chiaro che il Napoli non può vincerle tutte, qualche sconfitta può starci".