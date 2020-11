Napoli-Milan, Lozano: “Gattuso? Un orco quando si arrabbia” | Serie A News

Verso Napoli-Milan: le parole di Lozano su Gattuso e non soltanto

NAPOLI-MILAN ULTIME NEWS – Hirving Lozano, esterno offensivo messicano, a pochi giorni da Napoli-Milan di campionato ha parlato di Gennaro Gattuso e della sua esperienza italiana. Queste le dichiarazioni di Lozano ai microfoni della tv del suo Paese, ‘Azteca Deportes‘.

“Dal mister devi imparare il più possibile. Ora ho capito come gestire il rapporto con lui, quello che ho vissuto lo scorso anno mi ha aperto gli gli occhi. È davvero una gran bella persona, ma quando si arrabbia diventa un orco“, le dichiarazioni di Lozano su Gattuso.

"Il calcio in Italia mi piace, nel futuro possono accadere tante cose. Ci sono tanti club in cui mi piacerebbe giocare, come il Barcellona. Ora la cosa migliore è avere un club in cui riuscire ad inserirsi nel migliore dei modi", ha concluso l'ex giocatore del PSV Eindhoven.