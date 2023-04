Napoli-Milan, Krol: “Gara maledetta. Ci sono stati troppo errori”

Se può diventare un peso: "Io non ho perso neanche un grammo di fiducia in Spalletti e nei suoi giocatori. Ne ho viste troppe per non ricordare il calcio che hanno regalato dall’inizio dell’anno a domenica sera. Contro il Milan c’è stata una concentrazione di errori da una parte ed una serie di illuminanti intuizioni dall’altra. Ma restano, in sostanza, solo 90 minuti, nulla rispetto alle precedenti 27 sfide di campionato in cui il Napoli ha distrutto la concorrenza. C'è un vantaggio gigantesco che resta rassicurante. Poi, tra una settimana, quando arriverà la Champions, nessuno si soffermerà su questo episodio, neanche chi l'ha vinta. Chi va in campo è consapevole che si possano verificare incidenti di percorso anche così evidenti. E Spalletti sa come intervenire. Parliamo di professionisti che con queste situazioni ci convivono da sempre, sono allenati pure alle sconfitte più dolorose. Questa è una squadra c he ha valori caratteriali, che non s’illude nei momenti più esaltanti, come dimostra il succes so di Torino, prima della sosta: avevano già un vantaggio clamoroso, non hanno mollato".