Napoli-Milan, Donadoni: “Leao scattista. Kvaratskhelia…”

Roberto Donadoni ha parlato a La Gazzetta dello Sport in vista di Napoli-Milan: in particolare sul duello Leao e Kvaratskhelia

Roberto Donadoni , ex calciatore del Milan , ha parlato della sfida di domani tra i rossoneri e il Napoli . Ecco un estratto delle sue parole sul duello Leao-Kvaratskhelia a La Gazzetta dello Sport.

Sul passaggio di consegne tra Leao e Kvaratskhelia: "Non scherziamo, stiamo parlando di due giocatori con numeri pazzeschi. E anche piuttosto diversi tra loro, soprattutto fisicamente. Leao è uno scattista, nei primi metri può bruciare chiunque: quando si accende crea superiorità, anche se a volte si prende qualche pausa di troppo e il tasso di pericolosità del Milan ne risente. Kvara ti sfinisce anche alla distanza perché è sempre dentro la partita, ed è un po' più uomo squadra: dà una mano anche in fase di non possesso, tatticamente è già un calciatore completo".