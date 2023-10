Cassano: “Il Pioli Out è una vergogna. Leao si crede campione, ma non lo è”

Su Leao: "Continuo a vedere poca roba. Io non giudico il ragazzo mi sta simpatico. Ma se ti pagano da campione, in queste partite, sul 2-0, nel momento decisivo, devi chiuderla. Mi dà poco, come Martial. In Serie A si ricama molto. Lui è questo. Gli manca 1 per fare 31. Realmente ha avuto la continuità solo nei 2-3 mesi dello Scudetto. In questi 5 anni non ha mai fatto la differenza in due gare di seguito. Determinante per lo Scudetto, poi...Perché devo pensare che possa essere un campione? Vedo gamba e corsa fisica, ma non ha idee di gioco. Pioli lo doveva togliere molto prima. Lui pensa di essere un campione, ma non lo è. Pulisic sta facendo due mesi da Dio. Non me ne frega un ca**o che Leao mi risponde con le faccette. Lui è questo". LEGGI ANCHE: Milan, emergenza in difesa. Il momento giusto per lanciare i giovani