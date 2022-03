Napoli-Milan, Carnevale: “Tomori mi piace molto. Osimhen sembra Bolt”

Andrea Carnevale, ex attaccante del Napoli, nell'intervista rilasciata a "Il Mattino" ha parlato della gara conto il Milan

Andrea Carnevale, ex giocatore del Napoli, ha rilasciato un'intervista ai microfoni del "Il Mattino". Carnevale ha parlato di Napoli-Milan, gara che si giocherà domenica sera al Maradona: "Osimhen sta diventando un leader, una certezza per il Napoli. Quando parte in velocità sembra Bolt ma è molto forte anche in area di rigore e lo sta dimostrando nei colpi di testa perché ha un gran tempismo, una situazione dove può sfruttare al meglio i cross di Politano e Insigne. Stiamo parlando di due attacchi molto forti, il Napoli ha tante alternative e ci sono molti attaccanti forti anche nel Milan e quindi sarà importante il lavoro delle difese: tra i rossoneri mancherà Romagnoli ma c'è Tomori che mi piace molto. Ma direi che il Napoli, tenendo presente il valore aggiunto Koulibaly, che forma una bella coppia con Rrahmani, ha qualcosa in più a livello di reparto difensivo". Esclusiva PM, Fosseux: "Botman convinto subito. Sanches aperto a nuovi progetti".