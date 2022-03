Brambati: “Milan? Nei momenti peggiori ha sempre avuto il colpo di coda”

Il procuratore Massimo Brambati ha parlato di Napoli-Milan, partita valida per la 28^ giornata di Serie A. Occhio ai rossoneri, ecco perché

Il procuratore Massimo Brambati ha parlato di Napoli-Milan, partita valida per la 28^ giornata di Serie A. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'TMW Radio': "Il Napoli nelle ultime tre partite non mi ha convinto. Anche con la Lazio nel primo tempo ha dominato la squadra di Sarri e ha sbagliato almeno tre gol. Il gol finale però ha portato morale e quindi spero che Spalletti porti poi questo entusiasmo a far sì che si possa concretizzare domenica. Ma occhio al Milan, che nei momenti peggiori ha sempre avuto il colpo di coda. E' una sfida importantissima".