Napoli-Milan, Braglia: “Punto su Leao protagonista. Per il quarto posto…”

Napoli-Milan, 30^ giornata della Serie A 2024-25. Domenica sera i rossoneri torneranno in campo e lo faranno contro una squadra in grandissima forma. I ragazzi di Antonio Conte si stanno giocando lo Scudetto con Inter e Atalanta e faranno di tutto per portare a casa i tre punti. Stessa cosa dovrà fare il Milan di Sergio Conceicao. I rossoneri sono al momento noni, ma il quarto posto dista 'solamente' 6 punti. Bisognerà provarci fino alla fine.