Napoli-Milan, Bonanni: “Il Diavolo ha tutto da perdere, sfida impari”

Massimo Bonanni ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a Napoli-Milan, gara in programma domenica 2 aprile

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, nella trasmissione Maracanà, Massimo Bonanni ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del match tra Napoli e Milan , in programma domenica 2 aprile alle ore 20:45. A suo parere il Diavolo parte sfavorito e soprattutto avrà tutto da perdere, perché una sconfitta può incidere sul morale e sulle altre due. Di seguito le sue parole.

"Molto importante per il Milan, ma se il Napoli riesce a fare un risultato importante può incidere sul morale del Milan in maniera forte. Se lo batte, anche le sfide di Champions diventano complicate da affrontare. Il Milan è obbligato a giocarla, ha tutto da perdere, ma ad oggi sembra una sfida impari".