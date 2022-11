Napoli, Kvaratskhelia: “Io come Maradona? Nessuno può essere come lui”

Il Napoli , al momento, è una squadra con il vento nelle vele. Gli uomini di Luciano Spalletti giocano senza paura e sono padroni della prima parte della Serie A. I partenopei sono a + 8 sulla seconda in classifica, e non danno segni di frenata. Uno dei protagonisti è senz'altro Khvicha Kvaratskhelia .

Sui paragoni con Maradona : "Nessuno può essere paragonato a lui, è stato una leggenda. Contento però di essere accostato al suo nome, mi fa sentire ancora più responsabilità. Non può che farmi felice. Ne sono molto orgoglioso".

Su Spalletti : "Mi ha sempre spiegato tutto e parlato dal primo giorno, è una persona molto umana. Tatticamente ho imparato tanto e voglio continuare a farlo. Per lui non mi devo mai accontentare e devo cercare sempre di più i compagni".

Su Kim: "Scherza molto. Per me è uno dei difensori più forti al mondo". Milan-Fiorentina, Pioli: 'Non è tempo di bilanci, vogliamo lottare'