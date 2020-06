Napoli, Giuntoli: “Avanti con Gattuso, progettiamo il futuro con lui”

ULTIME NEWS – Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato dell’ex allenatore del Milan Gennaro Gattuso. Questo il suo pensiero ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Abbiamo già sperimentato la squadra del futuro. Ci stiamo trovando bene con Gattuso, abbiamo apprezzato le sue doti tecniche e umane. C’è la volontà di andare avanti con lui, stiamo progettando il Napoli insieme. Allo scudetto siamo andati molto vicini, ma ora c’è da ripartire su un percorso nuovo, pagherà la coerenza. La Lazio lo scorso anno non è andata bene, ma ha creduto in un progetto e quest’anno è tornata competitiva. Non sappiamo quanto tempo ci vorrà, ma crediamo nel progetto Gattuso per tornare dove eravamo“.

