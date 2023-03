Napoli, Giordano: “Errore dire che sia già in finale, il Milan…”

"La squadra azzurra ha un vantaggio rispetto alle altre: può permettersi in prossimità delle partite di mollare un attimo. Può pensare meno al campionato e di più alla Champions. Non credo che il destino abbia messo un tappeto rosso sotto i piedi del Napoli. Vedo però una condizione migliore rispetto a quella che poteva prospettarsi. L'Inter è una grande squadra, il Milan è campione d'Italia e il Benfica gioca un calcio spettacolare. L'errore più grosso che ora si possa commettere è pensare che il Napoli sia già in finale. Gli azzurri in finale ci devono arrivare. E per farlo devi avere qualcosa in più delle altre in partite che saranno dal punto di vista tecnico, atletico e strategico terribili. Certo poteva andarci peggio. Quindi questo è il sorteggio migliore per il Napoli". Calciomercato Milan, Padovan: “Maldini e Massara hanno fallito”