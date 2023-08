Di Lorenzo: “Vorrei rigiocare le partite di Champions contro il Milan”

Non è ancora iniziata questa stagione di Serie A ma i giocatori sembrano già essere caldi in previsione dell'inizio. Uno dei più motivati è Giovanni Di Lorenzo il quale è riuscito nell'impresa di far vincere un campionato al Napoli vestendo anche la fascia di capitano.

Di certo è stata un'emozione ed una gioia incredibile per il terzino italiano che, però, rimugina ancora sul doppio confronto ai quarti di finale di Champions League contro il Milan. Sarebbe stata infatti l'occasione per portare i partenopei in semifinale per la prima volta della sua storia.