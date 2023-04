Napoli, Di Lorenzo: “Con il Milan ce la siamo giocata alla pari”

Giovanni Di Lorenzo, terzino e capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al match contro il Milan in Champions League

Giovanni Di Lorenzo, terzino e capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'DAZN' al termine del match vinto contro la Juventus, che di fatto ha messo un tassello importante per la conquista dello scudetto. Il difensore azzurro ha sostenuto come la squadra se la sia giocata alla pari contro il Milan in Champions League e si è dimostrato personalmente dispiaciuto per come è andata a finire. Di seguito le sue parole a riguardo.