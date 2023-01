Nani su Zaniolo: “È molto forte, ma non ha mostrato tutte le sue qualità”

Gianluca Nani, ex direttore sportivo, si è espresso in merito alla trattativa tra Milan e Roma per Nicolò Zaniolo

Fabio Barera

Tra coloro che si sono espressi in merito alla trattativa tra Milan e Roma per il trasferimento di Nicolò Zaniolo spiccano le parole di Gianluca Nani. L'ex direttore sportivo di Brescia e Watford ha sostenuto ai microfoni di TMW che il ragazzo, sebbene non abbia ancora messo in mostra tutte le sue qualità, sia comunque molto forte. Di seguito le sue parole.

Le parole di Gianluca Nani su Nicolò Zaniolo — "È un giocatore molto forte che ancora non ha fatto vedere tutte le sue potenzialità. Deve trovare il suo ambiente ideale e fare uno sforzo per migliorare. Può fare bene ovunque non è una questione di squadra ma di feeling. Mourinho ha aperto. Nei confronti di Zaniolo c'è sempre stata grande apertura. Poi ci vuole poco a sistemare le cose: se dovesse rimanare recuperare la situazione non sarebbe così complicato".