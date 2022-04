Mudingayi: “Chi prende Origi fa un affare. Scudetto? Milan favorito”

Gaby Mudingayi, ex centrocampista in Serie A, ha parlato del possibile arrivo di Divock Origi al Milan e non solo ai microfoni di 'Tuttosport'

Daniele Triolo

Gaby Mudingayi, ex centrocampista di Torino, Lazio, Bologna e Inter in Serie A, ha parlato di Divock Origi, suo connazionale in procinto di arrivare al Milan ai microfoni di 'Tuttosport' oggi in edicola. Queste le dichiarazioni dell'ex calciatore originario della Repubblica Democratica del Congo.

Sul possibile arrivo di Origi al Milan: "Chi lo prende fa un affare. È ancora giovane, ma possiede tanta esperienza internazionale. Ogni qual volta viene chiamato in causa al Liverpool, dà un contributo importante. E anche il commissario tecnico dei 'Red Devils', Roberto Martínez, lo stima. Ha tutte le qualità per fare bene".

Su Origi centravanti titolare del Milan: "In questi top club devi giocarti sempre il posto. Da quando arrivi al tuo ultimo giorno. Origi dovrà far vedere le sue qualità e dimostrare, con i fatti, e non a parole, quello di cui è capace. Sarebbe inutile per lui dire 'io sarò', 'io giocherò'. Conta il campo e lui lì saprà certamente comportarsi più che bene".

Sulle caratteristiche tecniche di Origi: può giocare da solo o in coppia? "È un ragazzo abile, bravo tecnicamente. Può adattarsi a tutto. Stiamo poi parlando di società dove militano grandi campioni. E i calciatori forti trovano sempre un modo di stare insieme. Origi può giocare con un altro attaccante, ma anche in un tridente offensivo".

Sulla situazione contrattuale di Origi: "Oltre all'età ed al fatto di aver fatto parte di una rosa di spessore, come quella del Liverpool, c'è anche questo aspetto da tenere in conto. Un'ulteriore motivazione per provare a metterlo sotto contratto".

Su quante reti potrebbe fare Origi in Italia: "È uno che sa fare gol, ma deve essere messo nella condizione psicologica e fisica di fare il suo lavoro. Non so se possa arrivare a 15-20 marcature. Dovrà ambientarsi, conoscere il campionato ed i compagni. Ma certamente in Italia potrebbe ben figurare".

Su dove vedrebbe bene Origi oltre che al Milan: "Io lo vedrei bene ovunque. Vada da chi dimostri di volerlo con maggiore convinzione".

Sulla lotta Scudetto: "Questo finale di stagione sarà una bella lotta, che deciderà chi sarà Campione d'Italia. A guadagnarne saremo noi spettatori. Al momento vedo il Milan favorito. Stanno bene e anche quando superano il proprio rivale solo di un gol, si percepisce la fame di vittoria dei rossoneri. Inter e Napoli restano squadre fortissime. I nerazzurri vogliono confermarsi, i campani sperano di raggiungere un traguardo ambito da anni". Milan-Bologna, le dichiarazioni di Pioli nella conferenza della vigilia >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI