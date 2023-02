Mourinho: “Milan e Inter sono con un piede ai quarti di Champions”

Il tecnico della Roma José Mourinho ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al percorso di Milan e Inter in Champions League

In seguito al successo contro il Salisburgo per 2-0, giunto nella cornice dello Stadio Olimpico, il tecnico della Roma José Mourinho ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky. Il portoghese ha sottolineato come Milan e Inter abbiano un piede nei quarti di Champions League, sebbene l'opera debba ancora essere completata. Di seguito le sue parole.