Morte Berlusconi, Totti: “Ha fatto di tutto per portarmi al Milan”

Francesco Totti ha voluto ricordare su Instagram l'ex presidente del Milan, Silivo Berlusconi. "Un onore averti conosciuto, Presidente. RIP". La bandiera della Roma, ha parlato anche a Sky. Ecco le sue parole: "Oggi perdiamo un grande pezzo di storia italiana e mondiale. Parliamo di un personaggio caloroso, divertente. Aveva tutte le armi per essere il numero uno. Ha fatto di tutto per portarmi al Milan ma dopo il mio percorso alla Roma era difficile che mi potesse staccare dalla mia squadra. Lo ringrazierò a vita, rimarrà sempre il numero uno per me. Penso che aveva le sue convizioni ma credibili. Ha vinto tutto ciò che si poteva vincere".