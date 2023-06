Morte Berlusconi, Gattuso: “Lui voleva Suso attaccante”

Rino Gattuso, ex calciatore del Milan, ha ricordato il suo ex presidente, Silvio Berlusconi a Sky. Ecco un aneddoto: "Lui non era Presidente e io allenavo il Milan. Lui voleva Suso attaccante e mi chiamava insultandomi e dicendomi che non capivo nulla. Io gli spiegavo le motivazioni per cui lo facevo giocare sulla destra. In quel momento mi faceva la differenza in quel ruolo. Mi ha massacrato di più in quei due anni. Ti fa capire com'era legato alla squadra. Non erano discussioni e quando tirava in ballo allenatori come Sacchi o Capello diventava difficile". LEGGI ANCHE: Milan, assalto a Maignan. Maxi offerta rifiutata!