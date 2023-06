Morte Berlusconi, Gattuso: “Milanello era una macchina impeccabile”

Tra i tanti messaggi di cordoglio per Berlusconi, arriva anche quello di Gattuso, ex giocatore del Milan. Ecco le sue parole

Dopo la morte di Silvio Berlusconi, stanno arrivando tanti messaggi. Anche l'ex centrocampista e allenatore del Milan, Gennaro Gattuso, ha voluto ricordare il suo ex presidente. Ecco un estratto delle sue parole rilasciate al Corriere della Calabria: "Era un uomo carismatico e si ricordava sempre della mia famiglia, mi chiedeva se andasse tutto bene a casa, come stessero mamma Costanza e papà Franco. Conosceva il nome delle mie sorelle. Milanello era una macchina impeccabile e penso che sia stato stato merito di Berlusconi. Noi dovevamo indossare solo gli scarpini la domenica, al resto pensava lui. Era un club strutturato e all'avanguardia e non ci mancava veramente nulla".