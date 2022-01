Morfeo: “Scudetto? Il Milan non ha le coppe, è un vantaggio non da poco”

Domenico Morfeo ha parlato della corsa scudetto. L'Inter ha maggiore qualità, ma il Milan non gioca la Champions. Queste le dichiarazioni

Domenico Morfeo ha parlato della corsa scudetto. L'Inter ha maggiore qualità, ma il Milan non gioca la Champions. Queste le dichiarazioni ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport': "L’Inter ha una rosa più ampia e con maggiore qualità, ma il Milan gioca davvero bene e sempre a ritmi alti. Inoltre c’è la variante Champions, che non va mai dimenticata. L’Inter ha il doppio impegno con il Liverpool, i rossoneri possono concentrarsi soltanto sul campionato. È un vantaggio non da poco".