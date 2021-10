Morfeo: “Brahim Diaz numero 10, ha capacità di palleggio e dribbling”

Domenico Morfeo, ex calciatore di Milan e Atalanta, ha fatto un paragone tra i trequartisti Brahim Diaz e Matteo Pessina. Le dichiarazioni

Domenico Morfeo, ex calciatore di Milan e Atalanta, ha fatto un paragone tra i trequartisti Brahim Diaz e Matteo Pessina. Le dichiarazioni ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport': "Sono due giocatori molto diversi. Pessina è molto più centrocampista, potrebbe fare tranquillamente la mezzala. Brahim, invece, è più un numero dieci classico, uno che agisce vicino alla prima punta e cerca di suggerire il passaggio filtrante. Nonostante non sia un colosso, regge bene l'urto con i difensori e ha una notevole capacità di palleggio e di dribbling. Nel Milan si muove più come una seconda punta. Gioca molto vicino al centravanti, cerca sempre il dialogo. E poi deve vedere gli spazi sulle corsie esterne dove le ali si fiondano e si preparano al cross. Nella manovra del Milan Brahim Diaz funziona da pendolo".