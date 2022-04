Moratti: “Il Milan ha fatto tantissimo: c’è da ringraziare Pioli”

Massimo Moratti, ex Presidente dell'Inter, ha toccato tantissimi temi di attualità sportiva in un'intervista a 'Radio Anch'io Sport'

Sulla lotta Scudetto tra Milan, Inter, Napoli e Juventus : "Sarebbe più giusto e interessante se tutte le squadre in lotta per lo Scudetto giocassero alla stessa ora".

Sul Milan di Stefano Pioli: "Il Milan ha fatto tantissimo, c'è solo da ringraziare Pioli. La squadra ha fatto molto bene, adesso è in un momento di stanca un po' come avvenuto per l'Inter in tante domenica. Capita a tutte le squadre un momento di crisi, adesso bisogna vedere se avrà la forza per riprendersi".