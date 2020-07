Morace: “Sarri? Pioli può diventare il nuovo allenatore della Juventus”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Carolina Morace, ex allenatrice del Milan femminile, ospite degli studi di Sky Sport ha parlato di Stefano Pioli e di Zlatan Ibrahimovic: “Pioli? Se Sarri lascia la Juventus per me Pioli diventa il candidato numero uno per sostituirlo. Al Milan ha fatto un lavoro incredibile. Ha guidato anche Lazio e Inter, ha già giocato nella Juve. Per me sarebbe il nome ideale, anche più di Allegri”.

Su Ibrahimovic: "Ha sbagliato contro il Bologna, ha fatto una brutta sceneggiata. La decisione del mister va sempre rispettata, altrimenti è una mancanza di rispetto. Non solo nei confronti dell'allenatore, ma anche di tutti i compagni di squadra".