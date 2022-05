Scudetto al Monza? Stroppa: “Ricordo le parole di Berlusconi al Milan”

Giovanni Stroppa, allenatore del Monza, ha citato le parole di Berlusconi ai tempi in cui comprò il Milan. E parla di quelle di ieri sera...

Su Berlusconi e Galliani:"Facevo parte di quel Milan, il rapporto era calciatore-dirigenti. Fare l'allenatore per loro è diverso. Mi aspettavo un rapporto più insistente, invece ci sono state risposte incredibili. Galliani quotidianamente è stato una spalla, mi ha fatto lavorare molto bene. Berlusconi, settimanalmente, prima e dopo la partita, ci siamo confrontati per la formazione e per le scelte. Disamina con diverse vedute ma con rispetto nei miei confronti: è stata una sorpresa, pensavo fossero più condizionanti. Distaccati ma presenti. Non vorrei dimenticare il direttore Antonelli, ha vissuto personalmente ogni giorno".