Monza, retroscena Boateng: “Quella telefonata di Berlusconi che mi ha convinto”

Monza, Boateng convinto così da Berlusconi

ULTIME NOTIZIE CALCIO NEWS – Kevin-Prince Boateng, ex giocatore del Milan, ha raccontato una telefonata con Silvio Berlusconi prima di arrivare al Monza. Le dichiarazioni ai microfoni de ‘Il Corriere della Sera’:

Sul perché ha scelto il Monza

“La mia carriera è costellata di decisioni scioccanti. Fino a un anno e mezzo fa ero al Barcellona e ora sono in B. Potevo andare in America, ma preferisco essere felice. C’è più pressione qui che in molte squadre di Serie A”.

Su come l’ha convinto Berlusconi

“Mi ha chiamato e mi ha detto ‘figlio mio, torna a casa’. Non c’era bisogno di molte altre parole“.

Su Mario Balotelli

“Per me è come un fratello. Ha bisogno ancora di un po’ di tempo ma ha grandi motivazioni. Lo aspettiamo per farci vedere che grande giocatore è”.

