Milan, Fonseca: “Dobbiamo vincere. Contro il Napoli…”

"Abbiamo la consapevolezza di quello che abbiamo fatto contro il Napoli. Non siamo soddisfatti perché abbiamo giocato per vincere e abbiamo perso una partita che volevamo vincere. Dobbiamo capire la crescita della squadra, che è in fiducia. I ragazzi sono motivati e forti mentalmente. Siamo pronti per il Monza. Se guardiamo i risultati dobbiamo vincere. L'obiettivo è sempre quello in casa e in trasferta".