Monza, Flamini ‘chiama’ Galliani: “Voglio aiutarvi per la promozione”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Mathieu Flamini, ex centrocampista del Milan, nell’intervista a Sportweek si è proposto al Monza di Galliani e Berlusconi. Ricordiamo che il centrocampista francese è un classe 1984, ha 36 anni ed è attualmente svincolato. L’ultima squadra in cui ha giocato (nel 2018/2019) è stata il Getafe, in Spagna.

“Con Galliani e Berlusconi ho un ottimo rapporto. Sarebbe bello aiutare il Monza a conquistare la promozione”.

Poi Flamini, Monza a parte, ha dichiarato: “Sono cresciuto tra Marsiglia e la Corsica, sulle sponde del Mediterraneo. La natura è da sempre un tema a me caro. Il cambiamento climatico è qualcosa che ho osservato negli anni semplicemente constatando la quantità di plastica riversata sulle spiagge. Quando sono passato al Milan ho incontrato le persone giuste con cui condividere la mia preoccupazione e la voglia di fare qualcosa di concreto per cambiare le cose. Così è nata GF Biochemicals”.

