Monza, Berlusconi pensa in grande: “Voglio Scudetto e Champions”

Silvio Berlusconi, presidente del Monza, non si pone limiti dopo la prima storica promozione in Serie A. Adesso scudetto e Champions

Silvio Berlusconi , presidente del Monza, non si pone limiti dopo la prima storica promozione in Serie A. Adesso scudetto e Champions: queste le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di 'Sky Sport'.

"Abbiamo combattuto per un anno e siamo arrivati ad un traguardo storico: il Monza dal 1912 non era mai stato in Serie A. oggi ci siamo arrivati, è una cosa meravigliosa per noi e per tutti i cittadini della Brianza".